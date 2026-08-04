Goleiro Ørjan Nyland assina até 2028 e sela retorno ao RB Leipzig após Copa

Arqueiro norueguês assina vínculo até 2028 com a equipe alemã após fim de contrato com o Sevilla.

Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images

Destaque da seleção da Noruega no Mundial, arqueiro de 35 anos estava livre no mercado após encerrar trajetória de três temporadas no Sevilla.

O goleiro norueguês Ørjan Nyland definiu o seu futuro no futebol europeu. Um dos grandes nomes da Noruega na Copa do Mundo — com atuação marcante contra a Seleção Brasileira —, o jogador de 35 anos acertou seu retorno ao RB Leipzig, da Alemanha, assinando contrato válido até junho de 2028.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, Nyland estava sem clube desde o encerramento da temporada 2025/26, quando encerrou seu vínculo de três anos e 66 jogos com o Sevilla, da Espanha.

“Quando surgiu a oportunidade de voltar ao RB Leipzig, não hesitei por um segundo. Tenho ótimas lembranças do clube e das pessoas que trabalham aqui”, declarou o goleiro em depoimento destacado por Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Segunda passagem pelo clube alemão e motivação pós-Mundial

Conforme acompanhado e detalhado pelo jornalista Mateus Arantes no METRÓPOLES, o atleta retorna ao clube onde teve uma breve passagem no passado:

Histórico no Leipzig: Nyland já havia defendido o RB Leipzig na temporada 2022/23, ocasião em que disputou três partidas oficiais.

Inspiração no Mundial: O arqueiro destacou como as grandes atuações pela Noruega impulsionaram seu desejo de seguir atuando em alto nível: “A Copa do Mundo também me mostrou mais uma vez o quanto gosto de disputar grandes jogos. Quero levar essa energia para Leipzig” .

Livre de Custos: A contratação foi fechada sem custos de transferência para a equipe alemã, visto que o jogador estava livre após o fim do contrato com o time espanhol.

Até quando vai o novo contrato de Ørjan Nyland com o RB Leipzig?

O goleiro norueguês assinou um contrato com a equipe alemã válido até o fim da temporada europeia em junho de 2028.

Por qual clube Nyland jogava antes de acertar com o RB Leipzig?

Nyland defendeu o Sevilla, da Espanha, por três temporadas, acumulando 66 partidas antes de ficar livre no mercado ao fim da temporada 2025/26.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet