Atacantes superaram Kylian Mbappé e atingiram valor de 220 milhões de euros no Transfermarkt.

Nicolò Campo/LightRocket e Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images/Getty Images

Dados atualizados pelo site especializado Transfermarkt apontam a dupla no topo da lista com avaliação individual de 220 milhões de euros.

A atualização do mercado do futebol após o encerramento da Copa do Mundo trouxe mudanças significativas no ranking dos atletas mais valiosos do planeta. O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e a jovem promessa espanhola Lamine Yamal, do Barcelona, desbancaram Kylian Mbappé e assumiram o topo do ranking.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a dupla foi avaliada no valor de 220 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão) cada.

“Haaland e Yamal ultrapassaram a marca de 200 milhões de euros de Kylian Mbappé, baseando-se no levantamento de mercado da plataforma alemã Transfermarkt”, destacou a reportagem publicada pelo METRÓPOLES.

Salto de Michael Olise e ranking dos 10 mais valiosos

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o francês Michael Olise, do Bayern de Munique, também foi um dos grandes destaques de valorização do período, saltando da 13ª para a 4ª colocação global:

Ascensão de Olise: O atacante francês alcançou a marca de 170 milhões de euros (R$ 981 milhões), ficando atrás apenas de Haaland, Yamal e Mbappé.

Atletas do Real Madrid: O inglês Jude Bellingham aparece na 5ª posição com 160 milhões de euros, enquanto o brasileiro Vini Jr. integra o grupo avaliado em 140 milhões de euros.

Presença do PSG: O clube francês conta com três nomes empatados no top 10: Kvaratskhelia, Vitinha e João Neves.

Quem são os jogadores de futebol mais valiosos do mundo atualmente?

Erling Haaland (Manchester City) e Lamine Yamal (Barcelona) lideram a lista empatados com o valor de mercado de 220 milhões de euros cada.

Quanto vale Kylian Mbappé na atualização pós-Copa?

O atacante francês do Real Madrid está avaliado em 200 milhões de euros, ocupando a terceira posição no ranking global.

Qual foi a fonte utilizada para definir os valores dos atletas?

Os valores são baseados nos dados do site alemão Transfermarkt, referência internacional em estimativas de mercado e transferências no futebol.

Conteúdo Original / Fonte: ContilNet Esportes