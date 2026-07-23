Messi e Cristiano Ronaldo encerram ciclo em Copas no topo de marcas históricas

Astros marcaram a história da competição com participações, gols e marcas inéditas no torneio.

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images e Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images

Lendas do futebol mundial cravaram seus nomes em múltiplos recordes absolutos de jogos, gols, assistências e edições disputadas.

Considerados os dois maiores expoentes do futebol da atual geração, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram um encerramento marcante em trajetórias de Copas do Mundo.

A atuação de ambos no maior torneio do planeta colocou os dois atacantes no topo de estatísticas globais da FIFA.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Gabriel Lima para o portal METRÓPOLES, a dupla estabeleceu um marco inédito de longevidade e alto desempenho.

“Juntos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tornaram-se os únicos jogadores de linha a entrarem em campo em seis edições diferentes de Copa do Mundo”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

O legado de Lionel Messi em Copas do Mundo

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o craque argentino acumulou números marcantes no torneio:

Minutos e Partidas: Messi tornou-se o jogador com mais partidas disputadas na história da competição, mais jogos como capitão, maior número de vitórias (22) e recordista absoluto em minutos jogados (2.814 minutos).

Gols e Assistências: O argentino alcançou a marca de maior número de participações em gols em Mundiais (33), além do recorde de assistências (12 passes para gol) e mais gols em fases de grupos (14).

Prêmios e Marcas: Conquistou o recorde de prêmios de Melhor em Campo e tornou-se o jogador mais velho a marcar um hat-trick (três gols na mesma partida) em Copas do Mundo.

Finais: Disputou três decisões de Copa do Mundo (2014, 2022 e 2026), conquistando o título com a Argentina na edição do Catar.

As marcas históricas de Cristiano Ronaldo

Do outro lado, o astro português firmou conquistas individuais expressivas na competição internacional:

Gol em Seis Edições: Cristiano Ronaldo tornou-se o único jogador da história do futebol a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Artilharia de Portugal: Tornou-se o maior artilheiro português na história dos Mundiais com 11 gols, superando a marca de Eusébio.

Titularidade e Idade: Assumiu os recordes de jogador de linha mais velho a ser titular em um jogo de Copa e mais velho a marcar gol em fase eliminatória.

Consistência Europeia: Permanece como o único jogador europeu a balançar as redes em 11 grandes torneios continentais e mundiais combinados (Eurocopas e Copas do Mundo).

Quantas Copas do Mundo Messi e Cristiano Ronaldo disputaram em campo?

Ambos disputaram e entraram em campo em seis edições da Copa do Mundo, estabelecendo um recorde de longevidade na história da competição.

Qual é o recorde exclusivo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo?

Cristiano Ronaldo é o único jogador da história a marcar pelo menos um gol em seis edições diferentes do torneio (2006 a 2026).

Quais são os principais números de Messi na história dos Mundiais?

Messi detém os recordes de mais partidas jogadas, mais minutos em campo (2.814), mais vitórias (22), mais assistências (12) e maior número de participações diretas em gols (33).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet