Messi e Cristiano Ronaldo encerram ciclo em Copas no topo de marcas históricas

Lendas do futebol mundial cravaram seus nomes em múltiplos recordes absolutos de jogos, gols, assistências e edições disputadas.
Considerados os dois maiores expoentes do futebol da atual geração, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram um encerramento marcante em trajetórias de Copas do Mundo.
A atuação de ambos no maior torneio do planeta colocou os dois atacantes no topo de estatísticas globais da FIFA.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Gabriel Lima para o portal METRÓPOLES, a dupla estabeleceu um marco inédito de longevidade e alto desempenho.
“Juntos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tornaram-se os únicos jogadores de linha a entrarem em campo em seis edições diferentes de Copa do Mundo”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
O legado de Lionel Messi em Copas do Mundo
Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o craque argentino acumulou números marcantes no torneio:
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Minutos e Partidas: Messi tornou-se o jogador com mais partidas disputadas na história da competição, mais jogos como capitão, maior número de vitórias (22) e recordista absoluto em minutos jogados (2.814 minutos).
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Gols e Assistências: O argentino alcançou a marca de maior número de participações em gols em Mundiais (33), além do recorde de assistências (12 passes para gol) e mais gols em fases de grupos (14).
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Prêmios e Marcas: Conquistou o recorde de prêmios de Melhor em Campo e tornou-se o jogador mais velho a marcar um hat-trick (três gols na mesma partida) em Copas do Mundo.
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Finais: Disputou três decisões de Copa do Mundo (2014, 2022 e 2026), conquistando o título com a Argentina na edição do Catar.
As marcas históricas de Cristiano Ronaldo
Do outro lado, o astro português firmou conquistas individuais expressivas na competição internacional:
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Gol em Seis Edições: Cristiano Ronaldo tornou-se o único jogador da história do futebol a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).
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Artilharia de Portugal: Tornou-se o maior artilheiro português na história dos Mundiais com 11 gols, superando a marca de Eusébio.
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Titularidade e Idade: Assumiu os recordes de jogador de linha mais velho a ser titular em um jogo de Copa e mais velho a marcar gol em fase eliminatória.
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Consistência Europeia: Permanece como o único jogador europeu a balançar as redes em 11 grandes torneios continentais e mundiais combinados (Eurocopas e Copas do Mundo).
Quantas Copas do Mundo Messi e Cristiano Ronaldo disputaram em campo?
Ambos disputaram e entraram em campo em seis edições da Copa do Mundo, estabelecendo um recorde de longevidade na história da competição.
Qual é o recorde exclusivo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo?
Cristiano Ronaldo é o único jogador da história a marcar pelo menos um gol em seis edições diferentes do torneio (2006 a 2026).
Quais são os principais números de Messi na história dos Mundiais?
Messi detém os recordes de mais partidas jogadas, mais minutos em campo (2.814), mais vitórias (22), mais assistências (12) e maior número de participações diretas em gols (33).