Hugo Calderano supera francês em final épica e conquista o título

Brasileiro venceu Alexis Lebrun por 4 sets a 3 na noite deste domingo (26) sob forte apoio da torcida no interior paulista

Torneio internacional em solo paulista distribuiu títulos para Brasil, Japão e Hong Kong/ Foto: Reprodução

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano conquistou, na noite deste domingo (26/7), o título do WTT Star Contender São José dos Campos na chave de simples masculino. Com empurrão expressivo do público presente na arena montada no interior paulista, o atual número oito do mundo superou o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 3, em uma final decidida apenas na sétima e última parcial.

O triunfo encerra uma maratona do atleta carioca no torneio internacional, disputado em solo brasileiro. As parciais do confronto decisivo foram de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9.

A partida final começou marcada pelo equilíbrio ponto a ponto. Na primeira parcial, Calderano aproveitou as oportunidades nos momentos de definição para abrir vantagem por 11/9. O francês respondeu rápido no set seguinte, impondo um ritmo agressivo e fechando em 11/3.

Apoiado pelos torcedores, o brasileiro retomou a frente com um 11/6 no terceiro set e ampliou para 3 sets a 1 ao vencer a quarta parcial por 13/11. Quando a vitória parecia próxima, Lebrun reagiu no quinto (11/4) e no sexto set (11/8), empatando a decisão em 3 a 3 e levando a disputa para o tie-break.

Na sétima e decisiva parcial, Calderano chegou a construir uma vantagem inicial de quatro pontos (6/2), mas viu o adversário virar o placar para 8/7. No entanto, o brasileiro manteve o controle tático na reta final, pontuou nas trocas decisivas e fechou em 11/9 para garantir o troféu internacional.