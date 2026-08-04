Juventude x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Juventude x Atlético-MG é uma das partidas programadas para nesta terça-feira (04/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 19h30 e será realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Amazon Prime (streaming). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Juventude x Atlético-MG
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 04/08/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
- Transmissão: Amazon Prime (streaming)
- Fase: Jogo de volta das oitavas de final
Com todos esses elementos, Juventude x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.