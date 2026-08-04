04/08/2026
ContilNet Notícias Logo
04/08/2026
ContilPop
Batidas de funk e problemas técnicos: veja como foi o show do NTX em SP
Shawn Mendes vai a culto com Bruna Marquezine e é tietado
Sérgio Mallandro revela que já fez sexo em cemitério e dá detalhes
Xuxa se revolta contra falas antidireitos das mulheres: “Absurdo”
Quem é Nick Frazão, influenciadora presa por roubo no Rio de Janeiro
Cleo Pires reflete sobre reaproximação com Fábio Jr.: “Humildade”
Anitta revela antigo medo de expor religião: “Não pode dizer”
Edson Gomes está “estável” após internação na Bahia, diz equipe
Semblante de Virginia Fonseca em foto ao lado de Vini Jr. vira assunto
Zé Felipe e Virginia aparecem juntos após cirurgia das filhas

Remo x Santos onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Remo x Santos onde assistir
Remo x Santos — Copa do Brasil, em 04/08/2026 às 21h30.

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (04/08), às 21h30, em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Remo x Santos ao vivo

O jogo entre Remo e Santos terá transmissão por Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Remo x Santos
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 04/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasilia)
  • Local: Mangueirão, Belém
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view) e do sportv (TV)
  • Fase: Jogo de volta das oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.