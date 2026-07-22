Miami Heat agenda live por engano e vaza possível retorno de LeBron James

Astro é agente livre pela primeira vez desde 2018 e atrai interesse de Cavaliers, Warriors e 76ers/ Foto: Reprodução

A novela sobre o futuro de LeBron James na NBA ganhou um episódio inusitado nesta terça-feira (21/7). O canal oficial do Miami Heat no YouTube agendou, por engano, uma transmissão ao vivo para a apresentação do astro, o que agitou rapidamente as redes sociais com especulações sobre o retorno do jogador à franquia da Flórida.

De acordo com capturas de tela que circularam na internet, o título da transmissão estava configurado como “LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026” (Coletiva de apresentação de LeBron James | 27 de julho de 2026). A publicação, no entanto, foi deletada instantes após ir ao ar.

Segundo apuração da emissora americana ESPN, o erro ocorreu porque o departamento de mídias sociais da equipe já estava preparando a infraestrutura digital e os materiais gráficos para a possibilidade de uma eventual contratação do jogador. A postagem era apenas um teste e não deveria ter se tornado pública.

LeBron James está sem contrato e explora o mercado como agente livre de forma irrestrita pela primeira vez desde a temporada de 2018. Enquanto avalia oficialmente suas opções para os próximos anos, o astro atrai o interesse não apenas do Miami Heat, mas também de outras equipes de peso, como Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors e Philadelphia 76ers.

Um possível acerto com a equipe da Flórida marcaria o retorno do atleta a um local onde consolidou grande parte de sua dinastia. Entre os anos de 2010 e 2014, LeBron vestiu a camisa do Heat durante quatro temporadas, período em que conquistou seus dois primeiros títulos de campeão da NBA (2012 e 2013). Naquela época, o jogador formou um trio histórico ao lado das estrelas Dwyane Wade e Chris Bosh.