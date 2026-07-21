Segundo Leonardo, os resultados aumentam a responsabilidade de representar o Acre/Foto: leonardocalid/Instagram

O atleta e professor acreano Leonardo Calid está nos preparativos para disputar o UFC BJJ Open, competição internacional de jiu-jítsu que será realizada entre os dias 23 e 24 de julho em Chicago, nos Estados Unidos.

Leonardo foi um dos atletas selecionados pela Gracie Barra Acre para representar a escola acreana de jiu-jítsu e defesa pessoal no torneio.

A competição reunirá atletas de alto nível, e o acreano disputará uma categoria formada por oito competidores, todos da divisão avançada.

Com quase 30 anos dedicados ao esporte, o acreano chega embalado por uma sequência de resultados expressivos. Em dezembro de 2025, conquistou o vice-campeonato mundial. Já em junho deste ano, foi vice-campeão americano em sua categoria de peso e terceiro colocado na categoria absoluto. Em 2024, também conquistou o título de campeão brasileiro.

Segundo Leonardo, os resultados aumentam a responsabilidade de representar o Acre em competições internacionais.

“A cada ano os desafios têm crescido e têm sido muito relevante para o nosso estado, isso me coloca numa posição de grande representante do Acre no cenário internacional dos esportes de combate de um modo geral, não só dentro do jiu-jitsu e é uma responsabilidade muito grande”, disse.

O professor conta que a participação no UFC BJJ Opens não estava prevista em seu calendário de competições. O convite surgiu após ele chamar a atenção dos organizadores durante os treinamentos nos Estados Unidos.

“Esse evento não estava programado dentro do meu camp de treinamento, mas assim que eu cheguei e comecei os treinos, por causa dos resultados chamamos a atenção dos organizadores e recebemos o convite para participar desse evento e eu vou estar aqui com o apoio do professor Carlos Lemos, com o apoio do professor Nogueira, sempre sob a supervisão do meu professor, o mestre Henrique Machado, e eu tenho certeza que a gente vai desempenhar um grande papel aí nesse evento, que é muito importante no cenário mundial”, contou.

LEIA TAMBÉM: Atleta acreano conquista cinturão em competição de MMA

Leonardo também destacou a importância do torneio para a modalidade. Segundo ele, o UFC, conhecido mundialmente pelas competições de MMA, passou a investir no jiu-jítsu e busca revelar atletas para integrar seus eventos.

“O UFC hoje é uma das maiores franquias de promoção de lutas, eles promovem o MMA, mas desde o ano passado eles iniciaram um projeto também em competições de jiu-jitsu. E eles estão realizando por várias cidades dos Estados Unidos eventos com o intuito de descobrir lutadores para o evento principal deles”, completou.

A participação marca mais um desafio internacional na carreira do lutador, que levará o nome do Acre ao evento.

“E eu fui um dos indicados e fico muito feliz com isso porque essa indicação vem de um fruto de um trabalho ao longo dos anos e representa um reconhecimento na minha carreira”, finalizou.