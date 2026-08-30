Palmeiras busca empate com o Mirassol no interior e se mantém na liderança do Brasileiro

Maurício garante o 1 a 1 no Maião após Eduardo abrir o placar; equipe alviverde chega aos 52 pontos na 25ª rodada

Clube do interior paulista soma 25 pontos e assume a 16ª colocação na classificação geral/ Foto: Reprodução

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Mirassol na noite deste domingo (30), no estádio Maião, em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade fora de casa, o time alviverde sustentou a primeira colocação da competição nacional, alcançando a marca de 52 pontos — quatro a mais que o vice-líder Flamengo, que possui um jogo a menos na tabela.

Com o ponto somado dentro de seus domínios, o Mirassol chegou aos 25 pontos e subiu para a 16ª posição, mantendo-se fora da zona de rebaixamento.

Os dois gols do confronto saíram no segundo tempo. Aos 4 minutos da etapa final, o atacante Eduardo aproveitou cruzamento na área, subiu livre entre os zagueiros palmeirenses e cabeceou sem chances de defesa para o goleiro Carlos Miguel. O lance marcou o sétimo gol do atleta na temporada de 2026, isolando-o como o principal artilheiro do clube no ano.

A reação da equipe paulistana ocorreu aos 29 minutos. Após alçamento na área efetuado pelo lateral Giay, o zagueiro Gustavo Gómez desviou a bola de cabeça em direção ao meio da grande área. O meia Maurício dominou a sobra e finalizou para decretar a igualdade no placar.

O Palmeiras volta a campo no dia 2 de setembro, quando enfrenta o Santos em confronto válido pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da equipe alviverde será no dia 6 de setembro, fora de casa, contra o Botafogo.

Já o Mirassol atuará novamente no Maião no dia 6 de setembro, quando recebe o Flamengo em partida atrasada válida pela 4ª rodada do Brasileirão.