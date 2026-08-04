Rodri descarta Barcelona e estabelece Real Madrid como único destino possível

Volante do Manchester City só considera deixar o clube inglês pelo Real Madrid.

Carl Recine/Getty Images

Com mais um ano de contrato na Inglaterra, volante de 30 anos desperta interesse de gigantes europeus, mas prioriza retorno ao futebol espanhol pelo clube merengue.

O meio-campista espanhol Rodri mandou um sinal claro ao mercado de transferências da Europa. No último ano de seu vínculo com o Manchester City, o jogador de 30 anos recusou abordagens de clubes como o Barcelona e avisou que só considera deixar a equipe inglesa para defender o Real Madrid.

De acordo com informações do jornal As, da Espanha, divulgadas pelo repórter Mateus Arantes no portal METRÓPOLES, o clube da capital espanhola demonstra otimismo nas conversas e trabalha para viabilizar a contratação do atleta.

“Os Citizens pedem 75 milhões de euros, mas o Real Madrid confia em reduzir a oferta para cerca de 60 milhões de euros para fechar o negócio”, destacou a apuração registrada por Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Valores, planejamento financeiro e reformulação de elenco

Conforme acompanhado e detalhado pelo jornalista Mateus Arantes no METRÓPOLES, a potencial transferência envolve cifras expressivas e ajustes no plantel madridista:

Pedida do Manchester City: O clube inglês avalia a liberação do volante em 75 milhões de euros (cerca de R$ 439 milhões).

Estratégia do Real Madrid: O clube espanhol atua para reduzir a pedida inicial para algo em torno de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 351,5 milhões).

Ajustes no Elenco: Para viabilizar a chegada do jogador eleito o melhor da última Copa do Mundo, o Real Madrid estuda a liberação de nomes do elenco. Atletas como Endrick, Mastantuono e Tchouaméni aparecem cotados em possíveis negociações.

Por que Rodri recusou a proposta do Barcelona?

O volante espanhol prefere se transferir para o Real Madrid caso decida encerrar seu ciclo no Manchester City, descartando a ida para o rival catalão.

Quanto o Real Madrid pretende pagar pela contratação de Rodri?

Enquanto o Manchester City pede 75 milhões de euros, a diretoria do Real Madrid trabalha para fechar o negócio por cerca de 60 milhões de euros.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet