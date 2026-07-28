Santos x Universidad Central de Venezuela onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Santos e Universidad Central de Venezuela

Santos x Universidad Central de Venezuela — Copa Sul-Americana, em 28/07/2026 às 21h30.

Santos e Universidad Central de Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (28/07), às 21h30, em compromisso válido por Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para no Vila Belmiro, em Santos e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Santos x Universidad Central de Venezuela ao vivo

O jogo entre Santos e Universidad Central de Venezuela terá transmissão por SBT, ESPN e Disney+. A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Santos x Universidad Central de Venezuela

Santos x Universidad Central de Venezuela Campeonato: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Data: 28/07/2026

28/07/2026 Horário: 21h30 (de Brasilia)

21h30 (de Brasilia) Local: Vila Belmiro, Santos

Vila Belmiro, Santos Transmissão: SBT, ESPN e Disney+

SBT, ESPN e Disney+ Arbitragem: Carlos Benitez (PAR)

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.