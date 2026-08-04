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Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável

Suspeito foi detido em flagrante em Pindamonhangaba (SP) e teve prisão convertida em preventiva

Por Redação ContilNet
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Ator Marco Furlan é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável
Reprodução/Instagram

Suspeito de 48 anos foi detido por convidados de festa infantil até a chegada da Polícia Militar; Justiça converteu prisão em preventiva sob sigilo.

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (2/8) no município de Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo. Ele é investigado sob a suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos durante uma celebração de aniversário residencial.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES — com base em relatos do colunista Ulisses Campbell, do jornal O Globo —, o caso foi percebido após familiares e convidados ouvirem o choro da criança em um dos cômodos da casa.

“A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o ator foi autuado por estupro de vulnerável. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia”, destacou a nota da SSP-SP apurada por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Retenção no local, perícia eletrônica e sigilo judicial

Conforme acompanhado e detalhado pela jornalista Letícia Perdigão no METRÓPOLES, as apurações policiais prosseguem com medidas de busca e periciais:

  • Intervenção de Testemunhas: Convidados do evento impediram que o investigado deixasse o imóvel, mantendo-o detido em um cômodo reservado até a chegada das viaturas da Polícia Militar.

  • Apreensão de Dispositivos: A Polícia Civil solicitou autorização judicial para apreender telefones celulares, computadores e equipamentos eletrônicos localizados no imóvel do suspeito para perícia técnica.

  • Tramitação em Sigilo: Como o inquérito envolve uma vítima menor de idade, todos os trâmites correm sob segredo de Justiça para preservar a intimidade da criança e de sua família.

Qual foi a decisão da Justiça após a prisão do ator Marco Furlan?

Após passar por audiência de custódia, a prisão em flagrante de Marco Furlan foi convertida em prisão preventiva, mantendo o investigado à disposição da Justiça.

Por que o processo envolvendo o ator corre em segredo de Justiça?

Por envolver suspeita de crime grave contra uma criança de 5 anos, o ordenamento jurídico brasileiro exige o sigilo do processo para garantir a proteção integral do menor.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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