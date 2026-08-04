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Estudante de medicina é preso em flagrante acusado de importunação sexual em hospital

Suspeito de 39 anos fotografou e tocou paciente sem consentimento no Hospital Alzira Velano, em Alfenas

Por Redação ContilNet
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Estudante de medicina é preso em flagrante acusado de importunação sexual em hospital
Reprodução/Redes sociais

Alexandre Fonseca Toledo Figueiredo, de 39 anos, é acusado de fotografar partes íntimas e tocar paciente de 21 anos sem autorização no Hospital Alzira Velano; médica supervisora desmentiu versão do suspeito.

Um estudante de medicina de 39 anos, identificado como Alexandre Fonseca Toledo Figueiredo, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito do crime de importunação sexual. O caso ocorreu na última segunda-feira (3/8) dentro do Hospital Alzira Velano, localizado na cidade de Alfenas, no Sul de Minas.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Larissa Ricci para o portal METRÓPOLES, a vítima, de 21 anos, havia recebido atendimento médico profissional prévio e estava no quarto quando o estudante entrou sozinho, isolou o ambiente fechando a cortina, fez perguntas ofensivas, realizou toques sem consentimento e fotografou sua região íntima.

“A médica responsável afirmou que nunca autorizou o estudante a fazer as fotografias, ressaltando que estudantes não podem atender sem supervisão e que o procedimento não atendeu aos protocolos”, destacou a apuração realizada por Larissa Ricci no METRÓPOLES.

Contradição em depoimento, intervenção de enfermeira e apreensão de celular

Conforme acompanhado e detalhado pela jornalista Larissa Ricci no METRÓPOLES, a reação da equipe do hospital e da vítima foi determinante para o registro da ocorrência:

  • Denúncia Imediata: Constrangida pela abordagem, a paciente acionou a equipe de enfermagem. A profissional presente advertiu o estudante, transferiu os arquivos fotográficos para o telefone da jovem e apagou as imagens do celular do investigado.

  • Versão Desmentida: Em depoimento à PMMG, Alexandre alegou que o registro fora autorizado pela paciente e mostrado à médica preceptora para fins de estudo. A médica negou veementemente ter visto qualquer foto ou dado permissão.

  • Quebra de Protocolo: A médica destacou no boletim que o exame físico realizado sem luvas e sem supervisão direta descumpre as regras institucionais e os protocolos médicos oficiais.

  • Apreensão do Dispositivo: Diante das evidências e dos depoimentos, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante e apreendeu o telefone celular do estudante para pericial.

Como a vítima reagiu ao comportamento do estudante de medicina em Alfenas?

Após ser tocada sem autorização e fotografada, a paciente acionou uma enfermeira do hospital, que repreendeu o estudante, enviou as fotos para o celular da vítima e apagou os arquivos do aparelho do suspeito antes que a PM fosse chamada.

O que disse a médica responsável sobre a atuação do estudante no hospital?

A médica informou à Polícia Militar que nunca autorizou fotos da paciente, que estudantes não podem realizar exames sem supervisão e que a conduta relatada descumpriu totalmente os protocolos clínicos da instituição.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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