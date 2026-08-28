Brasileira morre como heroína ao salvar criança de afogamento nos EUA

Priscila Alvares salvou familiar de 9 anos no rio Delaware.

Reprodução/GoFundMe

O corpo de Priscila Alvares Pereira dos Santos foi resgatado no rio Delaware exatamente no dia em que completava 34 anos.

A brasileira Priscila Alvares Pereira dos Santos, de 33 anos, morreu tragicamente após salvar uma criança de 9 anos que estava se afogando no rio Delaware, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Lorena Pacheco para o portal METRÓPOLES, o corpo da vítima só foi localizado e recuperado no dia seguinte ao acidente, data em que comemoraria seu aniversário de 34 anos.

“Priscila morreu como uma heroína”, declarou o chefe de polícia de Delran, Matthew Gasper, em relato citado por Lorena Pacheco no METRÓPOLES.

Detalhes do resgate, família e vaquinha solidária

Conforme detalhado pela cobertura de Lorena Pacheco no METRÓPOLES, o ato de coragem da brasileira evitou uma tragédia maior para a família:

Ato de Heroísmo: Ao perceber o afogamento, Priscila empurrou a criança em direção à margem para que terceiros a retirassem com segurança. Em seguida, a mulher submergiu e não retornou à superfície.

Localização e Origem: O resgate do corpo ocorreu a 6 metros da praia no Parque da Ilha Amico. Priscila era natural de Betim (MG) e trabalhava como doméstica em Delran.

Estrutura Familiar: A brasileira vivia com o marido, Alex Cândido do Nascimento, e deixa dois filhos, de 9 e 3 anos — o caçula é autista e não-verbal.

Campanha GoFundMe: Parentes abriram uma vaquinha online na plataforma GoFundMe para cobrir custos e apoiar o sustento dos filhos pequenos.

O que aconteceu com a brasileira Priscila Alvares nos Estados Unidos?

Priscila morreu afogada no rio Delaware, em Nova Jersey, após conseguir salvar uma criança de 9 anos de sua família que estava se afogando.

Como ajudar a família de Priscila Alvares?

A família abriu uma campanha de arrecadação financeira na plataforma GoFundMe para custear despesas e auxiliar na criação de seus dois filhos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet