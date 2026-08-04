Homem de 56 anos é preso por fotografar partes íntimas de mulheres em loja

Suspeito de 56 anos foi contido por clientes em Iguatu e autuado por importunação sexual.

Divulgação/PMCE

Suspeito simulava queda de objetos para fotografar partes íntimas de clientes, tentou destruir o celular e resistiu à abordagem da Polícia Militar.

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante após fotografar, sem autorização, as partes íntimas de mulheres que frequentavam um estabelecimento comercial no município de Iguatu, no interior do Ceará. A ocorrência foi registrada no último sábado (1º/8).

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Caio Ramos para o portal METRÓPOLES, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada por clientes da loja que flagraram a conduta ilícita e contiveram o homem até a chegada das equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

“O suspeito seguia mulheres que usavam saias e deixava objetos caírem propositalmente no chão para, ao se abaixar, fazer os registros sem consentimento”, destacou a apuração realizada por Caio Ramos no METRÓPOLES.

Resistência à prisão, danos ao telefone e autuação na DDM

Conforme acompanhado e detalhado pelo jornalista Caio Ramos no METRÓPOLES, a abordagem policial envolveu momentos de tensão e tentativa de eliminação de provas:

Resistência no Local: Durante a ação dos policiais do CPRaio, o suspeito ofereceu resistência física, tornando necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para contê-lo.

Tentativa de Destruição de Provas: Durante a revista policial, o homem arremessou o próprio telefone celular contra o solo na tentativa de danificar o aparelho e ocultar os registros fotográficos.

Procedimentos na Delegacia: O suspeito foi conduzido inicialmente à Delegacia Regional de Iguatu e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

Como o suspeito agia para fotografar as vítimas na loja em Iguatu?

Segundo testemunhas e a Polícia Militar, ele seguia mulheres que usavam saias, deixava objetos caírem no chão de propósito e, ao se abaixar para pegá-los, tirava fotos das partes íntimas sem consentimento.

O que aconteceu com o celular do homem durante a abordagem policial?

No momento da revista feita pela equipe do CPRaio, o homem arremessou o próprio celular contra o chão para danificar o dispositivo e tentar apagar as fotos gravadas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet