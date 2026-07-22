Homem quase sugado para fora de avião em voo relembra acidente: “Tenho sorte”

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Sérvio Ljubiša Karović sobreviveu após janela estourar a 4.500 metros de altitude em voo que partia da Grécia.

O passageiro sérvio Ljubiša Karović, de 61 anos, relatou publicamente os momentos de pavor vividos a bordo de um voo da companhia aérea Ryanair. O homem foi parcialmente sugado para fora de uma aeronave após a janela ao lado de seu assento estourar em pleno voo, que partiu de Tessalônica, na Grécia, com destino à Alemanha.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Areal para o portal METRÓPOLES, o passageiro atribui sua sobrevivência ao cinto de segurança e à intervenção divina.

“Tenho sorte. Não me lembro de muita coisa e minha cabeça e pescoço ainda doem, mas estou vivo. Pode ter sido o cinto de segurança, o fato de eu ainda estar preso. Mas talvez seja o destino”, contou o passageiro em depoimento ao jornal The Guardian, registrado pelo METRÓPOLES.

Velocidade de 600 km/h, apagões e causas sob investigação

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o caso envolveu condições extremas de sobrevivência a milhares de metros de altura:

Projeção para Fora: A uma altitude de 4.500 metros e velocidade superior a 600 km/h, Karović teve o peito, a cabeça e o braço direito arremessados para fora da cabine após a perda imediata de pressão.

Cinto Salvador: O uso do cinto de segurança foi determinante para impedir que o passageiro fosse completamente ejetado do avião.

Versão da Companhia: A Ryanair afirmou em nota que a tripulação seguiu os protocolos de emergência, prestando socorro ao passageiro e remanejando-o de assento assim que o avião atingiu uma altitude segura.

Cause Provável: O CEO da empresa, Michael O’Leary, indicou que dados preliminares apontam para a colisão de um “objeto estranho” com o motor, cujos destroços atingiram a janela da aeronave.

Como o passageiro sobreviveu ao ser sugado para fora do avião?

Ljubiša Karović sobreviveu porque estava usando o cinto de segurança no momento da descompressão, o que impediu sua ejeção total da aeronave.

O que provocou a quebra da janela no voo da Ryanair?

Investigações preliminares indicam que um objeto estranho atingiu o motor da aeronave, e os fragmentos resultantes colidiram contra a janela.

Quais órgãos estão investigando o acidente com o avião da Ryanair?

O caso está sendo apurado em conjunto pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) e por autoridades de aviação da Grécia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet