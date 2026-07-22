Mãe e padrasto são suspeitos de torturar crianças com vara de espinhos no interior

Polícia Civil investiga mãe e padrasto suspeitos de torturar quatro crianças de 4 a 10 anos em Cunha, interior de SP.

Arte: Gabriel Lucas/Metrópoles

Investigação aponta agressões físicas contínuas, privação de alimento e maus-tratos contra quatro irmãos de 4 a 10 anos na zona rural de Cunha.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu uma investigação para apurar denúncias de tortura e graves maus-tratos cometidos contra quatro irmãos, com idades entre 4 e 10 anos, em uma propriedade rural localizada na cidade de Cunha, no interior paulista. A mãe e o padrasto das crianças são apontados como os principais suspeitos das agressões.

As informações e os detalhes do boletim de ocorrência foram divulgados pelo jornalista Marcus Pontes, do portal Metrópoles.

A denúncia foi formalizada na última terça-feira (21/7), na Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista, pelo pai biológico e pela madrasta dos menores, que acolheram os filhos para o período de férias escolares.

Descoberta dos ferimentos e relato das crianças

De acordo com apuração do Metrópoles, a descoberta das agressões ocorreu no momento em que a madrasta auxiliava os irmãos durante o banho. Ao notar diversas lesões espalhadas pelos corpos das quatro crianças, o casal questionou a origem dos ferimentos. Inicialmente, os menores reagiram com temor, retração e se isolaram em cômodos diferentes da residência.

Após um momento de conversa e acolhimento, os irmãos decidiram se abrir com o pai e a madrasta. A primeira a relatar o pesadelo vivido foi a caçula, de apenas 4 anos, que afirmou ser agredida constantemente e que chegou a ser atingida com golpes de cadeira.

Conforme publicado pelo Metrópoles, os relatos apontam uma rotina severa de violência física e psicológica:

Agressões físicas: Uso de socos, chutes e golpes com objetos contundentes.

Vara de espinhos: Todos os quatro irmãos foram uniformes ao afirmar o uso recorrente de uma vara de espinhos para atingi-los.

Privação e exposição ao frio: As crianças relataram que eram obrigadas a passar longas horas sem alimentação e a dormir diretamente no chão, sem proteção contra as baixas temperaturas da região.

Disfarce em atendimentos: Segundo os depoimentos, após os episódios de violência, os suspeitos levavam as vítimas ao hospital alegando que as lesões haviam sido provocadas por acidentes domésticos.

Andamento das investigações

O caso segue sob apuração rigorosa das autoridades policiais e dos órgãos de proteção à infância para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, além de responsabilizar os envolvidos na esfera criminal.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreram as agressões investigadas pela Polícia Civil?

Segundo apuração publicada pelo Metrópoles, os abusos ocorriam em uma propriedade localizada na zona rural do município de Cunha, no interior do estado de São Paulo.

Como a polícia tomou conhecimento da denúncia?

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista pelo pai e pela madrasta das crianças, após notarem diversos ferimentos no corpo dos irmãos durante as férias escolares.

Como denunciar maus-tratos contra crianças e adolescentes?

Denúncias de violência contra menores podem ser feitas gratuitamente e de forma anônima pelo Disque 100 (Direitos Humanos), além de acionar o Conselho Tutelar local ou a Polícia Militar (190).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet