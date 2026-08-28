Motorista fura sinal vermelho, atropela e mata pedestre e foge do local

Homem de 57 anos atravessava a faixa de pedestres na zona leste quando foi atingido.

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O pedreiro de 57 anos atravessava a faixa na Avenida Governador Carvalho Pinto quando foi atingido em alta velocidade; o veículo foi localizado em uma garagem na região.

Um pedreiro de 57 anos morreu após ser brutalmente atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres na Penha, zona leste de São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Tammaro para o portal METRÓPOLES, o caso aconteceu na Avenida Governador Carvalho Pinto e foi registrado por câmeras de monitoramento da via.

“Segundo a SSP, o carro teria avançado o sinal vermelho e atingido a vítima. Equipes de resgate e do Samu foram acionadas, mas o homem não resistiu e faleceu no local”, detalhou Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES.

Fuga do condutor e localização do automóvel

Conforme detalhado pela cobertura de Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES, a Polícia Civil já iniciou os procedimentos investigativos sobre o condutor:

Identificação do Carro: Após buscas na região, os policiais militares localizaram o automóvel envolvido escondido em uma garagem na Rua Santo Antero, também na Penha.

Suspeito Identificado: O responsável pelo veículo é um homem de 30 anos, que fugiu da cena do crime logo após o choque sem prestar qualquer auxílio.

Perícia Técnica: Equipes do Instituto de Criminalística realizaram a perícia no local do atropelamento e no automóvel apreendido.

Registro Policial: A ocorrência foi formalizada no 24º Distrito Policial (Ponte Rasa), que conduz as diligências para esclarecer os fatos e responsabilizar o motorista.

Onde aconteceu o atropelamento do pedreiro em São Paulo?

O atropelamento ocorreu na faixa de pedestres da Avenida Governador Carvalho Pinto, no bairro da Penha, zona leste paulistana.

O motorista que atropelou o pedreiro na Penha foi localizado?

O veículo do suspeito de 30 anos foi encontrado por policiais em uma garagem no mesmo bairro, e o caso é investigado pelo 24º DP.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet