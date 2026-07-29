Professor de jiu-jítsu é flagrado agredindo adolescente autista

Reprodução/Redes Sociais

Um caso de violência envolvendo um profissional das artes marciais e um adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) provocou intensa revolta nas redes sociais. Imagens captadas por um circuito de segurança na cidade de Manaus (AM) registraram o momento em que o professor de jiu-jítsu Ângelo Carioca desfere agressões físicas contra o jovem em plena via pública.

O registro em vídeo mostra o adolescente sendo atingido com tapas e socos, culminando em uma luta corporal entre ambos antes da intervenção de terceiros.

Investigação em Andamento: A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) confirmou o registro do Boletim de Ocorrência e ressaltou que o caso segue sob apuração sigilosa para não comprometer os trâmites legais.

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Inquérito policial, versão do agressor e questionamento sobre o laudo

A repercussão do vídeo motivou o pronunciamento oficial das partes envolvidas e a atuação imediata das autoridades policiais do estado. De acordo com o boletim registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e as informações apuradas pelo portal de notícias Metrópoles, o inquérito busca esclarecer a dinâmica dos fatos.

Conforme os registros oficiais e as declarações públicas detalhadas na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da ocorrência organizam-se sob os seguintes marcos:

Agressões Gravadas: A matéria do Metrópoles destaca que o vídeo mostra o momento exato em que o lutador atinge o jovem com socos e tapas, provocando reação e embate físico;

Defesa do Lutador: Segundo apuração do Metrópoles , Ângelo publicou uma retratação alegando ter agido por impulso ao presenciar o adolescente supostamente agredindo e ameaçando um cachorro na rua;

Alegação de Desconhecimento: O professor declarou ao Metrópoles que o jovem não portava identificação visível de autismo e afirmou que não agiu com excesso de força;

Questionamento do Diagnóstico: Em sua manifestação repercutida pelo Metrópoles, o acusado chegou a questionar a condição médica do jovem ao pedir a apresentação de laudo oficial, argumentando dar aulas para alunos especiais.

A Polícia Civil do Amazonas segue colhendo depoimentos de testemunhas e analisando as imagens das câmeras para concluir o inquérito e encaminhar as sanções cabíveis ao Poder Judiciário.

FAQ

Onde ocorreu o caso de agressão do professor de jiu-jítsu contra o adolescente?

O fato foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.

Qual foi a justificativa apresentada pelo professor de jiu-jítsu para o ato?

Segundo apuração do Metrópoles, o lutador alegou que tentou defender um cachorro que estaria sendo agredido e ameaçado pelo jovem.

Como está o andamento das investigações policiais sobre o caso?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o 10º DIP da Polícia Civil do Amazonas instaurou um inquérito para apurar a conduta dos envolvidos e apurar as responsabilidades penais.

Acompanhe os desdobramentos das apurações do inquérito policial no Amazonas, confira a posição oficial das entidades de defesa dos direitos das pessoas com autismo e veja atualizações sobre a rotina de segurança comunitária. Fique por dentro de todas as notícias sobre polícia, justiça, cidadania e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles