Traficante é preso de cueca durante operação contra o tráfico em hotel

Ação da PMDF e PCDF apreendeu drogas, itens de luxo e dinheiro no Setor Hoteleiro Norte.

Divulgação/PMDF

Ação da PMDF e PCDF no Setor Hoteleiro Norte resultou na apreensão de drogas, produtos importados e itens de luxo.

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Militar (PMDF) e pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou um ponto de tráfico de drogas que funcionava no Setor Hoteleiro Norte, na área central de Brasília. Durante a ação na noite de terça-feira (28/7), um homem foi surpreendido e preso de cueca dentro de um quarto de hotel, além de outros dois suspeitos detidos em flagrante.

De acordo com as informações apuradas pelos repórteres João Paulo Nunes e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, o suspeito mantinha grande quantidade de entorpecentes guardada em uma bolsa no guarda-roupa do imóvel.

“No quarto de hotel, os policiais encontraram porções de maconha, haxixe e a variedade conhecida como ‘colômbia’, além de balanças de precisão, dinheiro e artigos de luxo”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Monitoramento, abordagem e apreensões

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, os desdobramentos da operação envolveram os seguintes pontos:

Origem das Denúncias: Equipes do 6º Batalhão da PMDF iniciaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre o comércio de maconha no estabelecimento hoteleiro.

Abordagem na Ponte JK: Os militares flagraram um suspeito colocar um objeto em um veículo e sair do local. O carro foi abordado nas proximidades da Ponte JK, onde os policiais encontraram maconha e haxixe; o condutor confessou ter comprado a droga no hotel.

Itens Apreendidos: Além de um veículo com forte odor de maconha, a polícia recolheu no quarto balanças de precisão, dinheiro, produtos importados, perfumes, relógios, tablet, videogame, cordão de ouro e roupas de marca.

Encaminhamento: Todos os envolvidos e o material apreendido foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Onde ocorreu a prisão por tráfico em hotel?

A prisão ocorreu no Setor Hoteleiro Norte, localizado na região central de Brasília (DF).

Como a polícia descobriu o ponto de tráfico no hotel?

Policiais do 6º Batalhão da PMDF receberam denúncias sobre a comercialização de drogas no local e iniciaram o monitoramento das imediações.

Quais tipos de drogas foram apreendidos na operação?

Os policiais apreenderam substâncias análogas à maconha, haxixe e a variação conhecida como “colômbia”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet