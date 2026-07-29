Quatro pessoas são presas no RJ por extorquir homem com fotos íntimas

Ação da Polícia Civil e Militar flagrou entrega de dinheiro no interior do Rio

PCERJ/Reprodução

Grupo ameaçava divulgar imagens íntimas e agredir a vítima caso pagamentos em dinheiro não fossem efetuados.

Uma mulher transexual e outras três investigadas foram presas em flagrante na tarde de terça-feira (28/7) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Paraíba do Sul, no interior do Estado do Rio de Janeiro. O grupo é acusado de extorquir um homem com ameaças de expor fotos íntimas e praticar agressões físicas.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Mirelle Pinheiro para o portal METRÓPOLES, o caso começou a ser investigado após a vítima procurar a 107ª Delegacia de Polícia.

“A vítima relatou ter conhecido a garota de programa por meio de um aplicativo e passou a sofrer cobranças sucessivas sob constante intimidação, inclusive em seu local de trabalho”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Flagrante no Centro e apreensão de arma branca

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a ação policial desarticulou o esquema no momento da entrega do dinheiro:

Ação Mapeada: Diante da denúncia, a delegada responsável organizou uma equipe em um veículo descaracterizado para monitorar o ponto de encontro combinado no Centro de Paraíba do Sul.

O Flagrante: Os agentes efetuaram a abordagem no momento exato em que a principal suspeita recebeu R$ 500 da vítima.

Apoio Recrutado: No táxi em que a investigada chegou, estavam outras três mulheres (com idades de 19, 23 e 45 anos) que teriam sido contratadas por R$ 100 cada para garantir suporte intimidador durante a cobrança.

Apreensão: Sob o tapete do veículo, os policiais encontraram um punhal que havia sido dispensado por uma das suspeitas no momento da abordagem. Todas foram autuadas por extorsão em concurso de pessoas e estão à disposição da Justiça.

Como a vítima conheceu a suspeita de extorsão? A vítima conheceu a garota de programa através de um aplicativo de acompanhantes e passou a ser chantageada posteriormente.

Como a Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante? Agentes posicionados em um veículo velado acompanharam a entrega combinada de R$ 500 no Centro da cidade e abordaram as suspeitas.

O que foi encontrado com o grupo durante a abordagem? Além do dinheiro entregue pela vítima, os policiais apreenderam um punhal escondido sob o tapete do veículo em que o grupo estava.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet