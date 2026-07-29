Triplo homicídio deixa três mortos a tiros em fazenda no interior

Crime ocorreu em Goiatuba (GO). Suspeito tentou tirar a própria vida e está sob custódia policial

Imagem cedida ao Metrópoles

Crime ocorreu na zona rural de Goiatuba (GO); principal suspeito ferido tentou tirar a própria vida e foi hospitalizado sob escolta.

Um triplo homicídio chocou o município de Goiatuba (GO) na terça-feira (28/7). Duas mulheres, identificadas como Beatriz Soares e Jany Chaves, e um homem, Nathan Campos, foram mortos a tiros dentro de uma propriedade rural da região.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, o suspeito de cometer o crime tentou tirar a própria vida logo em seguida.

“O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde permanece internado sob escolta da polícia”, revelou a reportagem do METRÓPOLES.

Pedido de socorro via mensagem e chegada da PM

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a dinâmica do atendimento envolveu os seguintes fatores:

Alerta de Emergência: A Polícia Militar foi acionada após a irmã de uma das vítimas receber uma mensagem no celular avisando sobre o disparo de arma de fogo e enviando a localização exata na fazenda.

Varredura na Propriedade: Ao chegarem ao local, os militares e os bombeiros encontraram uma das vítimas sem vida e o suspeito gravemente ferido em uma área do terreno.

Outras Vítimas: Os corpos das outras duas pessoas assassinadas foram localizados pelas equipes de resgate em uma segunda edificação situada na mesma propriedade.

Investigação em Andamento: As motivações do crime e a relação entre as vítimas e o agressor estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Onde ocorreu o triplo homicídio?

O crime ocorreu em uma fazenda localizada na zona rural do município de Goiatuba, em Goiás.

Quem foram as vítimas do crime em Goiatuba?

As vítimas foram identificadas como Beatriz Soares, Jany Chaves e Nathan Campos.

O que aconteceu com o suspeito do crime?

Após os homicídios, o suspeito tentou tirar a própria vida, foi socorrido e transferido ao Hugol, em Goiânia, onde segue internado e custodiado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet