Quatro apostas realizadas no Acre acertaram a quadra do concurso 3034 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada jogo receberá R$ 1.266,03.

Dois bilhetes premiados foram registrados na Loteria Brasiléia, no município de Brasiléia. Em Rio Branco, um jogo foi feito na lotérica Estação da Sorte e o outro pelo Internet Banking da Caixa.

Somadas, as quatro apostas acreanas receberão R$ 5.064,12. Todos os jogos foram apostas simples, com seis números e uma cota cada.

As dezenas sorteadas foram:

08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Em todo o país, 22 apostas fizeram a quina e receberão R$ 79.843,32 cada. Outros 2.287 jogos acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.266,03.

O próximo concurso, marcado para quinta-feira (23), tem prêmio estimado em R$ 62 milhões, segundo o resultado oficial da Caixa.