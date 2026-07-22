Três apostas de Rio Branco ganham R$ 5,4 mil na Lotofácil

Apostas da capital acertaram 14 dezenas/Foto: Reprodução

Três apostas de Rio Branco acertaram 14 dezenas no concurso 3741 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Juntos, os jogos faturaram R$ 5.422,47.

Um dos bilhetes premiados foi registrado na lotérica Imperatriz. Outro foi feito na Lotérica Super 7 e o terceiro pelos canais eletrônicos da Caixa.

As apostas realizadas nas lotéricas Imperatriz e Super 7 são bolões com quatro cotas. Cada jogo ganhou R$ 1.807,48, valor que será dividido entre os participantes. A aposta feita pela internet é simples e receberá R$ 1.807,51.

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23

Em todo o país, 601 apostas acertaram 14 números. O prêmio principal saiu para uma aposta de Fortaleza, no Ceará, que acertou as 15 dezenas e faturou R$ 14.264.457,07.

O próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 2 milhões, conforme o resultado oficial da Caixa.