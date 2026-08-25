25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22

Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 3000 não teve ganhador

Resultado da Dupla Sena de hoje, concurso 3000. Números sorteados: 13 - 14 - 17 - 39 - 42 - 46. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Dupla Sena concurso 3000

Confira o resultado da dupla sena de hoje, concurso 3000. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 3000 • 25/08/2026

Concurso3000
Data do sorteio25/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso26/08/2026
EstimativaR$ 2.200.000,00

Dezenas

Números sorteados

1º sorteio

131417394246

2º sorteio

020610153240
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.479.537,00
Acumulado próximo concursoR$ 1.997.563,40

Detalhamento de Prêmios

1º sorteio

6 acertos0 ganhadores
5 acertos15 ganhadoresR$ 3.023,49
4 acertos419 ganhadoresR$ 123,70
3 acertos8.349 ganhadoresR$ 3,10

2º sorteio

6 acertos0 ganhadores
5 acertos2 ganhadoresR$ 20.408,51
4 acertos373 ganhadoresR$ 138,95
3 acertos7.435 ganhadoresR$ 3,48

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3000 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Prêmio principal acumula no concurso 3000

O concurso 3000 da Dupla Sena, apurado oficialmente em 25/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 26/08/2026, disparou e ficou em R$ 2.200.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Dupla Sena

Para apostar na Dupla Sena, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dupla Sena 3000?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dupla Sena neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 2.200.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
Continue acompanhando

Ver todos os resultados das loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.