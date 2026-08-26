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Resultado da Dupla Sena de hoje: concurso 3001 acumula prêmio

Resultado da Dupla Sena de hoje, concurso 3001. Números sorteados: 05 - 08 - 10 - 22 - 43 - 48. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Dupla Sena concurso 3001

Confira o resultado da dupla sena de hoje, concurso 3001. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 3001 • 26/08/2026

Concurso3001
Data do sorteio26/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso28/08/2026
EstimativaR$ 2.400.000,00

Dezenas

Números sorteados

1º sorteio

050810224348

2º sorteio

222730314245
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.429.674,00
Acumulado próximo concursoR$ 2.177.240,96

Detalhamento de Prêmios

1º sorteio

6 acertos0 ganhadores
5 acertos6 ganhadoresR$ 7.303,97
4 acertos489 ganhadoresR$ 102,42
3 acertos8.914 ganhadoresR$ 2,80

2º sorteio

6 acertos0 ganhadores
5 acertos8 ganhadoresR$ 4.930,18
4 acertos312 ganhadoresR$ 160,52
3 acertos6.789 ganhadoresR$ 3,68

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3001 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 3001

O concurso 3001 da Dupla Sena, apurado oficialmente em 26/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 28/08/2026, disparou e ficou em R$ 2.400.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Dupla Sena

Para apostar na Dupla Sena, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dupla Sena 3001?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dupla Sena neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 2.400.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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