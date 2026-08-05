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Resultado da Federal concurso 6089 de hoje: extração oficial da Caixa

Resultado da Federal de hoje, concurso 6089. Números sorteados: 056952 - 028922 - 069298 - 016805 - 052721. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet LoteriasAtualizado
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6089

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6089 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6089 • 05/08/2026

Concurso6089
Data do sorteio05/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio056952
2º prêmio028922
3º prêmio069298
4º prêmio016805
5º prêmio052721
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 056952R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 028922R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 069298R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 016805R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 052721R$ 20.363,00

Ganhadores por cidade/UF

FAGUNDES VARELA/RSPosição 4 • Série A • LOTERICA DA SORTE

1 bilhete premiado

NOVA ODESSA/SPPosição 1 • Série A • BALDIM LOTERIAS

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 2 • Série A • LOTERICA COMSORTE LTDA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 3 • Série A • LOTERICA CONQUISTA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 5 • Série A • SERTANEJA LOTERICA LTDA

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6089 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6089 da Federal

O concurso 6089 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (05/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6089?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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