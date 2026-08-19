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Resultado da Federal de hoje: concurso 6093 e prêmios da extração

Resultado da Federal de hoje, concurso 6093. Números sorteados: 080574 - 019932 - 014112 - 026366 - 088482. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6093

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6093 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6093 • 19/08/2026

Concurso6093
Data do sorteio19/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00
Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio080574
2º prêmio019932
3º prêmio014112
4º prêmio026366
5º prêmio088482
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 080574R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 019932R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 014112R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 026366R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 088482R$ 20.363,00

Ganhadores por cidade/UF

FORMOSA DO OESTE/PRPosição 3 • Série A • PICKLER LOTERIAS

1 bilhete premiado

CAMPINAS/SPPosição 1 • Série A • LEAO DA SORTE

1 bilhete premiado

PRESIDENTE PRUDENTE/SPPosição 4 • Série A • BOA VISTA LOTERIAS

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 2 • Série A • LOTERICA CANTO DA SORTE LTDA

1 bilhete premiado

SOROCABA/SPPosição 5 • Série A • IPANEMA DA SORTE

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6093 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6093 da Federal

O concurso 6093 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (19/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6093?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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