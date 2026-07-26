Resultado da Lotofácil de hoje: confira os números sorteados do concurso 3745

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3745. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.
Concurso 3745 • 26/07/2026
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Caixa Econômica Federal • Concurso 3745 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Prêmio principal acumula no concurso 3745
O concurso 3745 da Lotofácil, apurado oficialmente em 26/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.
A estimativa para a próxima extração, marcada para 27/07/2026, disparou e ficou em R$ 9.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.
Como apostar na Lotofácil
A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Lotofácil 3745?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?
Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 9.000.000,00.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.