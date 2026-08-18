18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3765 com ganhador; veja o rateio

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3765. Números sorteados: 01 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25. A faixa principal teve 2 ganhador(es), com prêmio de R$ 1.988.778,54.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3765

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3765, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3765 • 18/08/2026

Concurso3765
Data do sorteio18/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 1.988.778,54
Próximo concurso19/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

010506101112131516171921222425
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 32.345.288,50

Detalhamento de Prêmios

15 acertos2 ganhadoresR$ 1.988.778,54
14 acertos391 ganhadoresR$ 1.863,06
13 acertos13.467 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos160.642 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos834.305 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

ARINOS/MGPosição 1

1 ganhador

PORTO ALEGRE/RSPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3765 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Resultado do concurso 3765 da Lotofácil

O concurso 3765 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (18/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 19/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3765?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
Continue acompanhando

Ver todos os resultados das loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.