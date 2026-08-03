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Resultado da Lotomania concurso 2958 de hoje: veja rateio e próximo prêmio

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2958. Números sorteados: 03 - 04 - 07 - 11 - 12 - 21 - 26 - 33 - 38 - 71 - 73 - 74 - 78 - 80 - 84. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotomania concurso 2958

Confira o resultado da lotomania de hoje, concurso 2958. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2958 • 03/08/2026

Concurso2958
Data do sorteio03/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso05/08/2026
EstimativaR$ 7.000.000,00
Dezenas

Números sorteados

0304071112212633387173747880848889929495
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 5.836.158,00
Acumulado próximo concursoR$ 6.165.759,22

Detalhamento de Prêmios

20 acertos0 ganhadores
19 acertos4 ganhadoresR$ 71.558,30
18 acertos60 ganhadoresR$ 2.981,60
17 acertos619 ganhadoresR$ 289,00
16 acertos3.923 ganhadoresR$ 45,60
15 acertos16.157 ganhadoresR$ 11,07
0 acertos0 ganhadores
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2958 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 2958

O concurso 2958 da Lotomania, apurado oficialmente em 03/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 05/08/2026, disparou e ficou em R$ 7.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Lotomania

Para apostar na Lotomania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotomania 2958?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotomania neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 7.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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