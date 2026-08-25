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Resultado da Lotomania de hoje: concurso 2967 com ganhador; veja o rateio

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2967. Números sorteados: 04 - 07 - 10 - 18 - 27 - 29 - 38 - 41 - 44 - 56 - 57 - 67 - 75 - 81 - 85. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 17.220.315,01.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotomania concurso 2967

Confira o resultado da lotomania de hoje, concurso 2967, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2967 • 25/08/2026

Concurso2967
Data do sorteio25/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 17.220.315,01
Próximo concurso26/08/2026
EstimativaR$ 750.000,00

Dezenas

Números sorteados

0407101827293841445657677581859091949698
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 9.012.732,00
Acumulado próximo concursoR$ 221.013,84

Detalhamento de Prêmios

20 acertos1 ganhadorR$ 17.220.315,01
19 acertos10 ganhadoresR$ 44.202,76
18 acertos144 ganhadoresR$ 1.918,52
17 acertos1.164 ganhadoresR$ 237,34
16 acertos6.714 ganhadoresR$ 41,14
15 acertos27.229 ganhadoresR$ 10,14
0 acertos0 ganhadores

Ganhadores por cidade/UF

BARRA DO PIRAI/RJPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2967 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 2967 da Lotomania

O concurso 2967 da Lotomania, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (25/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 26/08/2026, com estimativa inicial de R$ 750.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotomania

Para apostar na Lotomania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotomania 2967?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotomania neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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