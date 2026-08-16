Resultados das loterias de 16 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 16 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Mega-Sena.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Dia de Sorte.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
- Acumularam: Quina, Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3763
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Próximo concurso17/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 1.705.616,41
Resultado oficial
Quina
Concurso 7093
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas21 – 41 – 57 – 63 – 64
- Próximo concurso17/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3045
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57
- Próximo concurso18/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1273
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 08 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26
- Mês da SorteOutubro
- Próximo concurso17/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2429
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas09 – 18 – 23 – 42 – 47 – 64 – 75
- Time do CoraçãoATLETICO /MG
- Próximo concurso18/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 381
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas23 – 32 – 33 – 38 – 45 – 46
- Trevos3 – 5
- Próximo concurso19/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6092
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 052745
- Situação1 ganhador • R$ 1.350.000,00