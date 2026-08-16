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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 16 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 16 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 16 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 16 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Lotofácil, Quina e Mega-Sena.

Tiveram ganhadores em Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Quina, Mega-Sena, Dia de Sorte.

Resultados reunidos7
Prêmios acumulados5
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil, Federal.
  • Acumularam: Quina, Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3763

1 ganhadorR$ 1.705.616,41

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
  • Próximo concurso17/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 1.705.616,41

Ver resultado completo do concurso 3763

Resultado oficial

Quina

Concurso 7093

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas21 – 41 – 57 – 63 – 64
  • Próximo concurso17/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7093

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3045

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57
  • Próximo concurso18/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3045

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1273

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 08 – 15 – 17 – 20 – 23 – 26
  • Mês da SorteOutubro
  • Próximo concurso17/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1273

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2429

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas09 – 18 – 23 – 42 – 47 – 64 – 75
  • Time do CoraçãoATLETICO /MG
  • Próximo concurso18/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2429

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 381

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas23 – 32 – 33 – 38 – 45 – 46
  • Trevos3 – 5
  • Próximo concurso19/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 381

Resultado oficial

Federal

Concurso 6092

1 ganhadorR$ 1.350.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 052745
  • Situação1 ganhador • R$ 1.350.000,00

Ver resultado completo do concurso 6092

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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