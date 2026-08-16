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Resultado da Federal de hoje: concurso 6092 e prêmios da extração

Resultado da Federal de hoje, concurso 6092. Números sorteados: 052745 - 069744 - 053467 - 064337 - 004461. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 1.350.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6092

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6092 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6092 • 16/08/2026

Concurso6092
Data do sorteio16/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 1.350.000,00

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio052745
2º prêmio069744
3º prêmio053467
4º prêmio064337
5º prêmio004461
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 052745R$ 1.350.000,00
2º prêmioBilhete 069744R$ 40.000,00
3º prêmioBilhete 053467R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 064337R$ 20.000,00
5º prêmioBilhete 004461R$ 17.339,00

Ganhadores por cidade/UF

BELO HORIZONTE/MGPosição 4 • Série A • CACULA DOS CAMPEOES

1 bilhete premiado

GOVERNADOR VALADARES/MGPosição 2 • Série A • FORTUNA LOTERIAS

1 bilhete premiado

PIRACICABA/SPPosição 1 • Série A • PONTO CHIC

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 3 • Série A • PRACA DA SORTE

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 5 • Série A • MAX LOTERICA

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6092 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6092 da Federal

O concurso 6092 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (16/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6092?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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