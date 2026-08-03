Resultado da Quina de hoje: confira os números sorteados do concurso 7082

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7082. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.
Concurso 7082 • 03/08/2026
Números sorteados
Detalhamento de Prêmios
Caixa Econômica Federal • Concurso 7082 • Consulta processada automaticamente pelo site.
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Prêmio principal acumula no concurso 7082
O concurso 7082 da Quina, apurado oficialmente em 03/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.
A estimativa para a próxima extração, marcada para 04/08/2026, disparou e ficou em R$ 3.600.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.
Como apostar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Onde conferir o resultado da Quina 7082?
O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.
Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?
Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 3.600.000,00.
Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?
Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.