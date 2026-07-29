30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Resultado da Quina, Super Sete e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 29 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resumo das loterias de 29 de julho de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 29 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 29 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Quina, Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Dupla Sena, Lotomania.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados6
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Quina, Lotofácil.
  • Acumularam: Super Sete, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Mais Milionária, Federal.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 879

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas3 – 4 – 7 – 1 – 9 – 4 – 2
  • Próximo concurso31/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 879

Resultado oficial

Quina

Concurso 7078

1 ganhadorR$ 26.123.132,04

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas16 – 31 – 55 – 66 – 71
  • Próximo concurso30/07/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 26.123.132,04

Ver resultado completo do concurso 7078

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3748

2 ganhadoresR$ 698.476,50

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25
  • Próximo concurso30/07/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 698.476,50

Ver resultado completo do concurso 3748

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2989

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio13 – 22 – 36 – 44 – 46 – 47
  • 2º sorteio04 – 06 – 08 – 19 – 21 – 44
  • Próximo concurso31/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2989

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2956

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 18 – 22 – 23 – 30 – 31 – 32 – 42 – 43 – 49 – 59 – 63 – 64 – 66 – 69 – 75 – 78 – 80 – 84 – 89
  • Próximo concurso31/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2956

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1258

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 06 – 12 – 14 – 23 – 26 – 27
  • Mês da SorteJulho
  • Próximo concurso30/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1258

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 376

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 35 – 38 – 40 – 45
  • Trevos3 – 4
  • Próximo concurso01/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 376

Resultado oficial

Federal

Concurso 6087

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º prêmioBilhete 084621
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 6087

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.