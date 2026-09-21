23/09/2026
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Acre registra mais de 150 denúncias de irregularidades em propagandas eleitorais

As denúncias são feitas no Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Acre registra mais de 150 denúncias de irregularidades em propagandas eleitorais
Aplicativo recebe denúncias eleitorais/Foto: Reprodução

Faltando menos de 15 dias para o 1º turno das Eleições Gerais 2026, o Acre registrou 154 denúncias de irregularidades em propagandas eleitores pelo Pardal, ferramenta da Justiça Eleitoral. Os números foram consultados pelo ContilNet nesta segunda-feira (21) no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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A ferramenta aponta que o tipo mais frequente de irregularidade é propaganda na internet. Além do aumento no número de denúncias desde a última consulta, no dia 15 de setembro, a quantidade de municípios também aumentou.

As denúncias foram realizadas em oito municípios: Porto Walter, 1; Jordão, 1; Feijó, 2; Xapuri, 3; Sena Madureira, 3; Senador Guiomard, 3; Epitaciolândia, 3; Tarauacá, 5; Brasiléia, 6; Cruzeiro do Sul, 7; e Rio Branco, com o maior número de denúncias, 120.

No Pardal, as denúncias podem ser feitas por cargos disputados: foram 64 de governador; 36 de deputado estadual; 26 de deputado federal; 16 de partido/coligação/federação; e 10 de senador. As novidades foram nos cargos de vice-governador: 1; e presidente, 1.

As irregularidades que foram denunciadas:

  • Propaganda na internet: 36
  • Vias públicas: 22
  • Bens públicos: 17
  • Bens particulares: 17
  • Carro de som, minitrio e trio elétrico: 14
  • Adesivos em automóveis: 11
  • Distribuição de material gráfico: 9
  • Outdoors e outdoors eletrônicos: 8
  • Comícios e showmícios: 5
  • Confecção, utilização ou distribuição de brindes: 4
  • Alto-falantes e amplificadores de som: 4
  • Propaganda eleitoral em jornais e revistas: 2
  • Omissões de informações obrigatórias: 2
  • Não informado: 1
  • Envio de mensagens: 1
  • Emissoras de rádio e televisão: 1

O que é o Pardal e como usar

Para as Eleições 2026, o aplicativo Pardal estará disponível gratuitamente, a partir de 16 de agosto de 2026, para dispositivos móveis, nas lojas App Store e Google Play.

Por meio da ferramenta, podem ser comunicadas diversas irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral, como propaganda irregular na internet, uso irregular de alto-falantes e amplificadores de som, distribuição irregular de material gráfico, entre outras situações previstas na legislação eleitoral.

Como registrar uma denúncia

Para registrar uma denúncia no Pardal, a cidadã ou o cidadão deverá se identificar por meio de autenticação pelo e-Título ou pelo Gov.br.

A denúncia deverá conter informações que permitam a identificação e a apuração da possível irregularidade e poderá ser acompanhada de fotos, vídeos ou áudios que contribuam para demonstrar a ocorrência relatada.

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