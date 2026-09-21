Jovem começou a se dedicar ao artista em 2024 e, desde então, passou a reproduzir passos e figurinos

Jovem começou a se dedicar ao artista em 2024 e, desde então, passou a reproduzir passos e figurinos/Foto: reprodução

O estudante Heitor Lima Teles Cunha, de 15 anos, vem chamando a atenção ao interpretar coreografias de alguns dos maiores sucessos de Michael Jackson. Fã do cantor, o jovem começou a se dedicar ao artista em 2024 e, desde então, passou a reproduzir passos e figurinos inspirados no Rei do Pop.

A oportunidade mais recente aconteceu durante a Olimeta, evento anual realizado pela escola para celebrar o aniversário da instituição. Na programação, as turmas participam de uma apresentação com músicas sorteadas. Uma das salas ficou responsável por apresentar “Billie Jean”, um dos grandes sucessos de Michael Jackson.

Heitor, que atualmente cursa o 1º ano do ensino médio, foi convidado para participar da apresentação após a madrinha da turma saber de sua admiração pelo cantor e de sua experiência com as coreografias. O estudante aceitou o convite e se apresentou caracterizado como Michael Jackson.

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O interesse pelo artista começou em 2024 e também ganhou espaço com a ajuda da mãe, que trabalha com confecção de roupas. Foi ela quem produziu parte dos figurinos usados pelo jovem nas apresentações. Além das atividades na escola, Heitor afirma que já participou de outros shows e apresentações como cover do cantor.

A dedicação ao personagem fez com que o estudante passasse a estudar os movimentos e performances de Michael Jackson para reproduzi-los nas apresentações.