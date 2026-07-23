24/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Acidente com anta destrói van que acompanhava junina do Acre

Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido

Por Juan Vinícius, ContilNet 23/07/2026 às 09:22
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acidente com anta destrói van que acompanhava junina do Acre
Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido/Foto: reprodução

A quadrilha junina Pega-Pega estava retornando de Campinas na noite desta quarta-feira (23), quando uma anta atravessou a pista e atingiu a van de apoio que acompanhava a viagem do grupo.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido. Em nota, a quadrilha informou que os passageiros da van foram acomodados no ônibus que transportava os demais integrantes e agora aguardam a chegada de outro veículo para seguir viagem.

Segundo informações divulgadas pelo grupo, todos estão parados em uma vila no estado de Mato Grosso até que uma nova van chegue ao local.

LEIA TAMBÉM: Pega-Pega transforma estrada bloqueada e ônibus quebrado em festa rumo à Paraíba

Antes do acidente com o animal, o ônibus que transportava os integrantes já havia apresentado problemas mecânicos durante o percurso e quebrou duas vezes

Confira a nota: 

Foto: reprodução

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.