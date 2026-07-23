Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido/Foto: reprodução

A quadrilha junina Pega-Pega estava retornando de Campinas na noite desta quarta-feira (23), quando uma anta atravessou a pista e atingiu a van de apoio que acompanhava a viagem do grupo.

Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido. Em nota, a quadrilha informou que os passageiros da van foram acomodados no ônibus que transportava os demais integrantes e agora aguardam a chegada de outro veículo para seguir viagem.

Segundo informações divulgadas pelo grupo, todos estão parados em uma vila no estado de Mato Grosso até que uma nova van chegue ao local.

LEIA TAMBÉM: Pega-Pega transforma estrada bloqueada e ônibus quebrado em festa rumo à Paraíba

Antes do acidente com o animal, o ônibus que transportava os integrantes já havia apresentado problemas mecânicos durante o percurso e quebrou duas vezes

Confira a nota: