Tutores usaram as redes sociais para pedir ajuda e afirmam que qualquer informação pode ser decisiva

De acordo com a família, Meg está desaparecida há cerca de seis horas. /Foto: Cedida

Momentos de angústia tomaram conta da família da cadela Meg, que desapareceu nesta quinta-feira (23), no bairro Conquista. Desde que o animal fugiu, os tutores têm feito buscas pela região e mobilizado as redes sociais na esperança de receber alguma informação que ajude a trazê-la de volta para casa.

De acordo com a família, Meg está desaparecida há cerca de seis horas. Desesperados, os responsáveis afirmam que ela é muito dócil e fiel.

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No apelo divulgado, os tutores pedem que moradores do bairro e de regiões próximas fiquem atentos. Caso alguém tenha visto a cadela ou saiba de seu paradeiro, a orientação é entrar em contato.

“Ela é muito amada e estamos com muita saudade. Qualquer informação pode fazer a diferença”, destaca a mensagem compartilhada pela família.

Quem tiver qualquer informação sobre Meg pode entrar em contato pelo telefone (68) 99252-5472. A família reforça que toda ajuda é bem-vinda e agradece o apoio de quem puder colaborar nas buscas.