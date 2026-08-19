situação ficou ainda mais grave durante os procedimentos realizados após a abordagem./ Foto: Ascom PCAC

Um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do Mercado União, no Centro, acabou levando à prisão de um homem que, segundo a Polícia Civil, dirigia uma motocicleta embriagado e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ocorrência foi registrada por volta das 14h e contou com apoio da Polícia Militar.

O homem teria perdido o controle da motocicleta depois de passar em alta velocidade por uma via preferencial. A moto acabou subindo na calçada e atingindo uma bicicleta. Após a colisão, ele ainda tentou deixar o local, mas acabou sendo alcançado e contido por investigadores da Polícia Civil que estavam nas proximidades.

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A situação ficou ainda mais grave durante os procedimentos realizados após a abordagem. O teste do bafômetro registrou 0,49 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que, de acordo com a legislação de trânsito, configura crime de embriaguez ao volante.

Durante a ocorrência, os policiais também descobriram que o suspeito já deveria estar sendo acompanhado por tornozeleira eletrônica. Conforme a investigação, o equipamento teria sido rompido há alguns meses. Desde então, o homem teria deixado de ser monitorado e passado a viver em uma área rural.

Natural de Xapuri, ele já era procurado pela Polícia Civil, que vinha realizando diligências para encontrá-lo. A abordagem após o acidente acabou permitindo que os investigadores chegassem ao suspeito.

Outro fato que chamou a atenção dos policiais foi uma possível ligação do homem com um roubo ocorrido na zona rural de Brasiléia. Segundo a Polícia Civil, uma vítima havia feito recentemente publicações nas redes sociais apontando o suspeito como um dos envolvidos no crime e mencionando o roubo de uma motocicleta.

Depois da prisão, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade policial. A ocorrência deverá resultar nos procedimentos relacionados à embriaguez ao volante e às demais situações identificadas durante a abordagem.