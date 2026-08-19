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Polícia abre inquérito para investigar morte de jovem após parto no Acre

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Regional de Sena Madureira

Por Matheus Mello, ContilNet
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Polícia abre inquérito para investigar morte de jovem após parto no Acre
Jovem morreu aos 18 anos durante o parto do pequeno Bernardo, que está vivo/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre instaurou um inquérito para investigar a morte de uma jovem de 18 anos, ocorrida na tarde de terça-feira (18), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, no interior do Acre. A jovem estava grávida e morreu após apresentar complicações durante o trabalho de parto.

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Segundo as informações iniciais levantadas pela polícia, a paciente deu entrada na unidade hospitalar por volta das 2h30, em estado grave. Já próximo ao meio-dia, durante o trabalho de parto, ela apresentou novas complicações e não resistiu. A morte foi registrada por volta das 13h.

O bebê nasceu com vida e permanece sob cuidados especiais da equipe médica.

Diante da gravidade do caso, os delegados Rêmulo Diniz e Thiago Parente determinaram a abertura de um Inquérito Policial para apurar as circunstâncias da morte e verificar se houve eventual responsabilidade.

Ainda na terça-feira, os dois delegados, acompanhados de um perito criminal, estiveram no Hospital João Câncio Fernandes. A equipe buscou informações junto à administração da unidade e levantou os primeiros elementos que deverão integrar a investigação.

ENTENDA: Jovem de 18 anos morre durante o parto; família se revolta e acampa em hospital

Os policiais também foram ao velório da jovem, onde prestaram condolências aos familiares e conversaram inicialmente com parentes da vítima. Segundo a Polícia Civil, esse primeiro contato ocorreu de maneira informal.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Regional de Sena Madureira. O prazo inicial para conclusão do inquérito é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período.

A Polícia Civil informou que o caso será tratado como prioridade. Ao longo da apuração, deverão ser analisados documentos e registros médicos, informações obtidas no hospital, exames periciais e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu nas horas que antecederam a morte.

Até o momento, não há conclusão sobre a causa da morte nem indicação oficial de eventual falha no atendimento. As circunstâncias do caso ainda estão sendo investigadas.

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