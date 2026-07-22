Acre chega ao Mini Miss Brasil 2026 com candidatas em busca de título nacional

Delegação acreana também conta com a presença de Júlia Padilha, atual Miss Baby Brasil 2025, e Lucas Grover, Mister Teen Brasil 2025. — Foto: Reprodução

A delegação acreana já está em Porto Alegre (RS) para representar o estado no Mini Miss Brasil 2026, considerado um dos maiores concursos de beleza infantil e teen do país. O grupo é liderado pelo coordenador estadual do Acre, Izaias Gomes, e reúne candidatas, familiares e representantes que carregam a expectativa de conquistar novos títulos nacionais.

Entre as representantes do Acre estão Heloísa Oliveira, de 9 anos, atual Miss Acre Infantil 2026, e Anna Júlia, de 16 anos, eleita Miss Acre Teen 2026. As duas chegam à competição após meses de preparação e dedicação para o momento decisivo.

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A delegação acreana também conta com a presença de Júlia Padilha, atual Miss Baby Brasil 2025, e Lucas Grover, Mister Teen Brasil 2025. Os dois participam do evento para realizar a tradicional passagem de faixa aos novos vencedores de suas categorias.

Os vencedores do Mini Miss Brasil 2026 receberão faixa, coroa e cetro, além da oportunidade de representar o país em uma competição internacional, com a taxa de inscrição garantida.

Segundo o coordenador estadual Izaias Gomes, a expectativa para a participação acreana é positiva, principalmente pelo trabalho realizado em conjunto com as candidatas e suas famílias durante todo o período de preparação.

“A expectativa é a melhor possível, porque trabalhamos junto com todos os pais. Temos duas candidatas muito especiais. A Heloísa, que é autista, representa uma quebra de paradigmas e mostra a importância da inclusão. Também temos a Anna Júlia, que é uma pessoa muito dedicada e querida. Além disso, estamos com dois títulos nacionais que vieram passar a faixa para seus sucessores, a Júlia Padilha e o Lucas Grover”, destacou.

Izaias também ressaltou a trajetória construída pelo projeto no estado. Segundo ele, são sete anos de atuação no segmento e um histórico de conquistas que inclui 18 títulos nacionais e nove internacionais.

“É muito gratificante estar nessa linha de frente do Mini Miss, levando o nome do Acre para outros lugares e mostrando o potencial das nossas representantes”, afirmou.