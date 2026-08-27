Acre realiza primeiros transplantes do ano com órgãos captados no estado

Três pacientes foram beneficiados/Foto: Ascom

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou as primeiras cirurgias de transplante do ano com captação de órgãos realizada inteiramente dentro do estado do Acre.

Os procedimentos ocorreram na última segunda-feira (24) e viabilizaram a realização de dois transplantes de rins e um de fígado, atendendo a três pessoas que estavam na fila de espera.

Entre os pacientes está Francisco Antônio Moraes Ribeiro, que recebeu a notícia da cirurgia justamente no dia em que completou 53 anos, além de Eliane da Silva e Romualdo Braga, que aguardavam por rins compatíveis.

A realização de captações no âmbito estadual traz maior rapidez aos procedimentos e fortalece o atendimento médico especializado local. Atualmente, os pacientes recuperam-se no pós-operatório sob a supervisão constante das equipes médicas da Fundhacre.