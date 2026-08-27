27/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Acre realiza primeiros transplantes do ano com órgãos captados no estado

Os procedimentos ocorreram na última segunda-feira (24)

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Três pacientes foram beneficiados
Três pacientes foram beneficiados/Foto: Ascom

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou as primeiras cirurgias de transplante do ano com captação de órgãos realizada inteiramente dentro do estado do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os procedimentos ocorreram na última segunda-feira (24) e viabilizaram a realização de dois transplantes de rins e um de fígado, atendendo a três pessoas que estavam na fila de espera.

Fundhacre/Foto: Reprodução

Entre os pacientes está Francisco Antônio Moraes Ribeiro, que recebeu a notícia da cirurgia justamente no dia em que completou 53 anos, além de Eliane da Silva e Romualdo Braga, que aguardavam por rins compatíveis.

A realização de captações no âmbito estadual traz maior rapidez aos procedimentos e fortalece o atendimento médico especializado local. Atualmente, os pacientes recuperam-se no pós-operatório sob a supervisão constante das equipes médicas da Fundhacre.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.