Acre entra em alerta por risco de chegada da mosca-da-carambola

O Mapa dividiu os estados brasileiros em três categorias de risco fitossanitário

Mosca-da-carambola/Foto: Reprodução

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou a Portaria SDA/MAPA nº 1.675, que estabelece novas classificações de risco para Unidades da Federação para a introdução da praga quarentenária Bactrocera carambolae, popularmente conhecida como mosca-da-carambola. No documento, o Acre foi enquadrado como de alto risco para a chegada da praga.

Com a nova portaria, o Mapa dividiu os estados brasileiros em três categorias de risco fitossanitário para a dispersão da mosca-da-carambola, como o alto risco, que além do Acre, integram o grupo os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

O médio risco, com Piauí, Goiás e o Distrito Federal; e baixo risco, com Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A medida foi assinada pelo secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e divulgada na edição do Diário Oficial da União (DOU). A decisão ocorre no mesmo ato em que o ministério declarou oito municípios do estado do Amazonas como Área Sob Quarentena devido à detecção da praga. Outros municípios amazonenses também foram catalogados como Zona Tampão.

A portaria entrou em vigor na data de sua publicação, revogando normas anteriores sobre o mesmo tema, como a Portaria SDA/MAPA nº 1.503, de dezembro de 2025, e a Instrução Normativa SDA/MAPA nº 2, de janeiro de 2018.

Confira a portaria do DOU:

PORTARIA SDA_MAPA Nº 1.675, DE 26 DE AGOSTO DE 2026 – PORTARIA SDA_MAPA Nº 1.675, DE 26 DE AGOSTO DE 2026 – DOU – Imprensa Nacional