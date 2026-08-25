Acre registra mais de 30 focos de queimadas em dois dias, aponta Inpe

Estado contabiliza 234 focos desde o início do ano

Acre reduz em 45% os focos de queimadas em 2026. — Foto: Reprodução

O Acre registrou 31 focos de queimadas entre os dias 23 e 24 de agosto, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número coloca o estado entre os que tiveram maior quantidade de ocorrências detectadas por satélite no período de 48 horas.

O levantamento mostra que o Pará concentrou o maior número de focos no intervalo, com 503 registros, seguido pelo Amazonas, com 200, Mato Grosso, com 165, e Maranhão, com 109. O Acre aparece na sequência, com 31 focos.

Apesar do número registrado nos últimos dois dias, o cenário acumulado no estado apresenta redução em relação ao ano passado.

Entre 1º de janeiro e 24 de agosto de 2026, o Acre contabilizou 234 focos, contra 427 no mesmo período de 2025. A diferença representa uma queda de 45%, ou 193 ocorrências a menos.

Cenário nacional

Os dados do Inpe mostram diferenças significativas entre os estados brasileiros. Enquanto o Acre apresenta redução, outras unidades da federação registraram aumento no número de focos neste ano.

O Pará, por exemplo, passou de 2.943 focos em 2025 para 5.228 em 2026, alta de 77%. O Amazonas também teve crescimento, de 1.597 para 1.924 focos, aumento de 20%.

Mato Grosso aparece com o maior número absoluto no acumulado, somando 6.634 focos até 24 de agosto. Maranhão e Pará vêm na sequência, com 3.917 e 5.228 registros, respectivamente.

Monitoramento

Os focos de calor são identificados por meio de imagens de satélite utilizadas pelo Programa Queimadas do Inpe.

A detecção indica a presença de uma anomalia térmica e não corresponde necessariamente ao número de incêndios, já que uma mesma área pode apresentar mais de um foco.