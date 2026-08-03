Acre reduz 43% no primeiro semestre de 2026/Foto: Reprodução

O estado do Acre registrou uma redução de 65% nos focos de queimadas detectados entre 1º e 31 de julho de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados do Programa Queimadas, mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que foram contabilizados 97 focos no estado entre janeiro e julho deste ano.

Segundo o painel de monitoramento do Inpe, o mês de julho concentrou a maior incidência de incêndios florestais no acumulado do ano, com 56 focos.

De acordo com os números, o município de Feijó registrou a maior porcentagem dos focos de queimada, com 23,7%, sendo 23 notificações em todo o mês de julho. Em seguida, aparecem os municípios de Rodrigues Alves, 9 focos; Tarauacá, 9 focos; e Cruzeiro do Sul, com 7 focos.

A capital acreana, Rio Branco, aparece em 6º lugar, com seis focos, responsável por 6,2% dos focos registrados no estado inteiro.

Número abaixo da média

Os 56 focos registrados em 2026 estão abaixo da média informada pelo Inpe, de 242 focos.

Além disso, o número é o menor em desde 2001, quando registrou apenas 3 focos. Antes disso, os menores números foram registrados em 2014, com 91; 2013, com 98; e 2009, com 59 focos.