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Acre tem menor índice de focos de queimadas em julho desde 2001, diz Inpe

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Acre reduz 43% no primeiro semestre de 2026/Foto: Reprodução

O estado do Acre registrou uma redução de 65% nos focos de queimadas detectados entre 1º e 31 de julho de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados do Programa Queimadas, mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que foram contabilizados 97 focos no estado entre janeiro e julho deste ano.

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Segundo o painel de monitoramento do Inpe, o mês de julho concentrou a maior incidência de incêndios florestais  no acumulado do ano, com 56 focos.

Foco de queimadas no Acre, no mês de julho/Foto: Inpe

De acordo com os números, o município de Feijó registrou a maior porcentagem dos focos de queimada, com 23,7%, sendo 23 notificações em todo o mês de julho. Em seguida, aparecem os municípios de Rodrigues Alves, 9 focos; Tarauacá, 9 focos; e Cruzeiro do Sul, com 7 focos.

A capital acreana, Rio Branco, aparece em 6º lugar, com seis focos, responsável por 6,2% dos focos registrados no estado inteiro.

Número abaixo da média 

Os 56 focos registrados em 2026 estão abaixo da média informada pelo Inpe, de 242 focos.

Dados do Inpe mostram os focos registrados em cada ano/Foto: Inpe

Além disso, o número é o menor em desde 2001, quando registrou apenas 3 focos. Antes disso, os menores números foram registrados em 2014, com 91; 2013, com 98; e 2009, com 59 focos.

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