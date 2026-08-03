Acre bate recordes de calor e registra o dia mais seco do ano em julho

As informações são do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui

Até o momento, a maior temperatura registrada em Rio Branco em 2026 foi de 35,1ºC. — Foto Reprodução

O mês de julho de 2026 registrou novos recordes no Acre e no país. No dia 25, Rio Branco marcou a maior temperatura do ano até o momento, atingindo 35,1 °C. Apenas cinco dias depois, no dia 30, Assis Brasil estabeleceu o recorde estadual de calor em 2026, com os termômetros cravando 35,2 °C.

As informações são do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Segundo ele, capital acreana também vivenciou o dia mais seco do ano em 25 de julho, data em que a umidade relativa do ar despencou para 39%.

“No dia 30, as rajadas de vento atingiram a maior velocidade do mês, com 48,2km/h, no aeroporto da cidade, e 36,4km/h, na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia”, disse Friale.

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Apesar da capital ter registrado o dia mais quente do ano em julho, a temperatura oscilou e menor observada no estado ao longo do mês ocorreu no dia 4, quando a capital registrou 15,7 °C.

Apesar do calor e do ar seco em datas pontuais, o aspecto que mais chamou a atenção foi o volume acentuado de chuvas em grande parte do Acre, superando os parâmetros normais de julho.

Em localidades como Mâncio Lima, onde o acumulado chegou a 150 mm, e Brasiléia, com 82 mm, choveu mais do que o dobro do esperado para o período. Outros municípios também registraram volumes expressivos, como Tarauacá com 81 mm, Cruzeiro do Sul com 65 mm, Jordão com 56 mm e Porto Walter com 50 mm. Apenas na capital e no seu entorno o acumulado mensal ficou levemente abaixo do esperado.

O Instituto Nacional de Meteorologia mediu 25,6 mm em Rio Branco, o equivalente a 90,8% da média histórica do mês, que é de 28,2 mm, com a chuva distribuída ao longo de três dias.

Confira o total acumulado de chuvas em julho em algumas cidades do estado:

150mm, em Mâncio Lima;

82mm, em Brasileia;

81mm, em Tarauacá;

65mm, em Cruzeiro do Sul;

56mm, em Jordão;

50mm, em Porto Walter.

25,6mm, em Rio Branco.

As médias pluviométicas de julho são: