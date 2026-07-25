Alan Rick é pré-candidato ao Governo/ Foto: Ascom

O senador Alan Rick (Republicanos) será o primeiro dos principais pré-candidatos ao Governo do Acre a realizar a convenção partidária que oficializará sua candidatura nas Eleições 2026. O evento acontece neste sábado (25), às 18h, no Sesc Bosque, em Rio Branco.

A convenção vai marcar a homologação da candidatura de Alan ao Palácio Rio Branco e também deve apresentar o nome escolhido para disputar a vaga de vice-go-governador em sua chapa.

O encontro abre a sequência de eventos partidários dos nomes que disputam o comando do Executivo estadual. O calendário da Justiça Eleitoral permite a realização das convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, período em que as siglas definem oficialmente seus candidatos, vices e chapas proporcionais.

Depois de Alan Rick, outros três nomes que aparecem como pré-candidatos ao governo já têm datas definidas para suas convenções no Acre.

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A federação formada por PT, PCdoB e PV, junto com PSOL, Rede, PSB e Podemos, realizará o evento no dia 30 de julho, às 17h, no Parque das Acácias, em Rio Branco, para oficializar a candidatura do médico Thor Dantas.

No dia 31 de julho, será a vez do ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), realizar sua convenção, às 17h, no Ginásio do Sesi. Na ocasião, também será anunciado o nome que ocupará a vaga de vice na chapa.

A governadora Mailza Assis (PP) será a última entre os principais pré-candidatos a oficializar sua candidatura. A convenção está marcada para o dia 4 de agosto, às 17h, no Sesc Bosque. O evento também confirmará a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) como candidata a vice-governadora.

Calendário eleitoral

Com o início do período das convenções partidárias, os partidos, federações e coligações passam a definir oficialmente suas chapas para a disputa eleitoral. Após os eventos, as legendas terão prazo para encaminhar à Justiça Eleitoral as atas das convenções e a documentação dos candidatos.

As convenções seguem até 5 de agosto. Após essa etapa, os partidos poderão formalizar os pedidos de registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

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