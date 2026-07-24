INSS realiza mutirão no Acre com 319 vagas para perícias médicas e avaliação social

Atendimentos ocorrem no sábado e no domingo nas agências de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Serão 254 vagas para perícias médicas e 65 para exames de avaliação social no estado/Foto: Reprodução

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em parceria com o Ministério da Previdência Social, realiza neste fim de semana, dias 25 e 26 de julho, um mutirão nacional de atendimento para reduzir filas de espera por benefícios no Acre. Ao todo, o estado terá 319 vagas disponíveis, distribuídas entre perícias médicas e avaliações sociais.

Das vagas ofertadas no território acreano, 254 são voltadas para perícias médicas e 65 destinadas às avaliações sociais, procedimentos indispensáveis para a liberação de benefícios previdenciários e assistenciais, como o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), a aposentadoria por incapacidade permanente e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As perícias médicas serão concentradas nas Agências da Previdência Social (APS) dos dois maiores municípios do estado. A unidade do Centro, em Rio Branco, oferecerá 156 vagas, enquanto a agência de Cruzeiro do Sul disponibilizará 98 atendimentos.

As avaliações sociais também serão divididas entre as duas cidades: a capital terá 35 vagas e Cruzeiro do Sul contará com 30 atendimentos presenciais.

A Previdência Social ressalta que os atendimentos não serão feitos por ordem de chegada. Para passar pela avaliação, o segurado deve realizar obrigatoriamente o agendamento prévio por meio do aplicativo ou site Meu INSS, ou pela Central de Atendimento 135.

A força-tarefa no Acre integra uma mobilização nacional da Previdência Social que ofertará 13,9 mil vagas em diversas regiões do país no sábado e no domingo. Na Região Norte, além do Acre, participam da ação os estados do Amazonas, Amapá e Rondônia.